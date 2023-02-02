В Белгороде дорожную разметку обновят долговечными материалами

фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде приступят к обновлению дорожной разметки, как только установится соответствующая погода. Работники дорожной службы планируют нанести 70 тысяч квадратных метров краской и 95 тысяч квадратных метров более долговечными пластичными материалами.

Как сообщается в пресс-службе мэрии Белгорода, Валентин Демидов поставил задачу оперативно провести все закупочные процедуры.

Отметим, что в областной столице сейчас активно ведется ямочный ремонт дорожного полотна. Власти города планируют в этом году увеличить его объем почти на треть. Плановый показатель – 47 тысяч квадратных метров.