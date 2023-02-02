В Белгороде прокуратура выявила антисанитарию в двух приютах для собак

В муниципальных приютах плохо заботятся о собаках. Фото: "КП" Архив

Белгородская прокуратура проверила обращения по ненадлежащему содержанию бездомных собак на двух площадках-приютах МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

Во время проверки, проведенной со специалистом управления ветеринарии Белгородской области, выявлен ряд нарушений. Так, помещения приютов не оборудованы централизованными, децентрализованными системами водоснабжения, дезинфекционными барьерами, не имеется зон временного содержания животных, включающих в себя карантинное помещение, а также ветеринарных пунктов.

Помимо этого, выявлены факты ненадлежащего хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а также порядка ежедневного ухода за животными и их кормления. У животных нет чипов, не ведется установленный учет больных и вакцинированных четвероногих.

Прокуратура вынесла представление с требованием об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.