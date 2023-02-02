Разрушенные дома в Белгородской области восстановят за счет федеральных средств

Федеральные средства пойдут на восстановление домов, которые полностью разрушены. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 1 февраля, президент России Владимир Путин принял решение выделить федеральные средства на восстановление домов в Белгородской области, которые были разрушены во время обстрелов со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, куда конкретно будут направлены деньги.

Так, федеральные средства пойдут на восстановление домов, которые полностью разрушены, и жилых строений в 15 приграничных населенных пунктах, где объявлен режим ЧС.

- Туда уже давно, почти год, не заходят люди, дома которых постоянно подвергаются обстрелам и разрушаются от холода и сырости, к сожалению. Все средства, которые мы получим, мы максимально быстро направим на решение этой проблемы наших жителей. Такая задача поставлена Президентом, и мы ее обязательно выполним, – сказал руководитель Белгородской области.

Кроме того, глава региона отметил, что жилье, которое получило частичные разрушения, продолжат восстанавливать за счет областных средств.