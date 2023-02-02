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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:20

Разрушенные дома в Белгородской области восстановят за счет федеральных средств

Такое решение принял Владимир Путин
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Федеральные средства пойдут на восстановление домов, которые полностью разрушены.

Федеральные средства пойдут на восстановление домов, которые полностью разрушены.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 1 февраля, президент России Владимир Путин принял решение выделить федеральные средства на восстановление домов в Белгородской области, которые были разрушены во время обстрелов со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, куда конкретно будут направлены деньги.

Так, федеральные средства пойдут на восстановление домов, которые полностью разрушены, и жилых строений в 15 приграничных населенных пунктах, где объявлен режим ЧС.

- Туда уже давно, почти год, не заходят люди, дома которых постоянно подвергаются обстрелам и разрушаются от холода и сырости, к сожалению. Все средства, которые мы получим, мы максимально быстро направим на решение этой проблемы наших жителей. Такая задача поставлена Президентом, и мы ее обязательно выполним, – сказал руководитель Белгородской области.

Кроме того, глава региона отметил, что жилье, которое получило частичные разрушения, продолжат восстанавливать за счет областных средств.