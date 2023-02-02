Добровольческие отряды самообороны Белгородской области не будут отправлять на СВО

Участники теробороны не подлежат призыву. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Житель Белгородской области обеспокоился тем, что бойцов теробороны могут отправить в зону СВО. Своими переживаниями он поделился с губернатором во время прямого эфира 1 февраля. Мужчина добавил, что знает – два батальона добровольцев находятся на спецоперации с апреля.

Вячеслав Гладков пояснил, что бойцы территориальной обороны не являются военнослужащими или контрактниками, а многие из них не подлежат призыву.

- Планов их куда-либо отправлять у нас нет, потому что, в основном, это те люди, которые имеют боевой опыт, но из-за ранений или возраста не подлежат призыву, - сказал Гладков.

От Белгородской области действительно участвуют в СВО два именных батальона, но это другая история - а них входят белгородцы, которые заключили контракты.