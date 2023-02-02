Белгородцев могут привлечь к ответственности за публикации работы ПВО в соцсети

Вопрос о привлечении к ответственности будет решаться совместно с прокуратурой. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира белгородка пожаловалась губернатору на группы в социальных сетях, которые выкладывают публикации с работой ПВО. По мнению женщины, люди таким образом неосознанно помогают ВСУ. «Люди, если сами не соображают, пусть им кто-то объяснит, что данными действиями они помогают ВСУ и вредят своей стране. Особенно, Белгороду», - написала жительница региона.

Вячеслав Гладков попросил сбрасывать такие посты властям региона, чтобы контролировать информацию в сети. Глава Белгородской области отметил, что дальше вопрос о привлечении к ответственности будет решаться совместно с прокуратурой.

- Сейчас законодательство достаточно жестко регламентирует представление данной информации. А мы уже будем принимать решение вместе с прокуратурой, с военной прокуратурой о привлечении жителей, размещающих данную информацию, к административной или уголовной ответственности, - подчеркнул губернатор.