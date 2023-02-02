Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 5:52

Белгородцев могут привлечь к ответственности за публикации работы ПВО в соцсети

Решение будет приниматься совместно с прокуратурой
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вопрос о привлечении к ответственности будет решаться совместно с прокуратурой.

Вопрос о привлечении к ответственности будет решаться совместно с прокуратурой.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира белгородка пожаловалась губернатору на группы в социальных сетях, которые выкладывают публикации с работой ПВО. По мнению женщины, люди таким образом неосознанно помогают ВСУ. «Люди, если сами не соображают, пусть им кто-то объяснит, что данными действиями они помогают ВСУ и вредят своей стране. Особенно, Белгороду», - написала жительница региона.

Вячеслав Гладков попросил сбрасывать такие посты властям региона, чтобы контролировать информацию в сети. Глава Белгородской области отметил, что дальше вопрос о привлечении к ответственности будет решаться совместно с прокуратурой.

- Сейчас законодательство достаточно жестко регламентирует представление данной информации. А мы уже будем принимать решение вместе с прокуратурой, с военной прокуратурой о привлечении жителей, размещающих данную информацию, к административной или уголовной ответственности, - подчеркнул губернатор.