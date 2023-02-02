Губернатор вручил новые внедорожники командирам добровольческих отрядов

7 пикапов отправились в районы Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера, 1 февраля, командиры территориальной самообороны в Белгородской области получили из рук губернатора ключи от новых внедорожников. 7 автомобилей высокой проходимости УАЗ «Пикап» отправились в Старооскольский, Шебекинский Грайворонский и Валуйский округа, а также в Белгородский район и в Белгород.

- Мы всегда стараемся выполнять все свои обещания. Сегодня пополнился автопарк наших батальонов территориальной самообороны. Эти автомобили особенно важны для выполнения самых различных задач на территориях, граничащих с соседним государством. С главами муниципалитетов договорились о том, что они возьмут на себя обязательства по содержанию и обеспечению топливом и всеми необходимыми расходными материалами, - сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона выразил отдельную благодарность всем бойцам добровольческих отрядов за их гражданскую позицию и желание защищать Белгородскую область. Напомним, с 2022 года в приграничных территориях региона началось формирование добровольческих батальонов по охране общественного порядка на постоянной основе.