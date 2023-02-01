ВСУ обстреляли белгородское село Новостроевку 1 февраля

Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня,1 февраля, в Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Самое главное – пострадавших нет. Есть незначительные разрушения в трех частных домовладениях. Также снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего зафиксированы повреждения у хозпостроек и спецтехники.

По словам Вячеслава Владимировича, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.