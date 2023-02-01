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НовостиПолитика1 февраля 2023 15:38

ВСУ обстреляли белгородское село Новостроевку 1 февраля

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня,1 февраля, в Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Самое главное – пострадавших нет. Есть незначительные разрушения в трех частных домовладениях. Также снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего зафиксированы повреждения у хозпостроек и спецтехники.

По словам Вячеслава Владимировича, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.