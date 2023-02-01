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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:19

В центре Белгорода может появиться музыкальная школа по типовому проекту

Городские власти рассмотрят возможность выделения финансов на строительство
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мэр Белгорода Валентин Демидов поддержал предложение.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поддержал предложение.

Фото: соцсети

На оперативном совещании администрации Белгорода с предложением строительства современной музыкальной школы выступила Елена Мелихова, директор музшколы №3. Она подчеркнула, что среди уже имеющихся пяти школ в Белгороде, ни одна не соответствует современным стандартам.

- В свете того, что мы должны увеличить количество обучаемых и охват детей, мы не имеем возможности даже качественно дать образование. Хочу обратиться с просьбой о строительстве хотя бы одной новой школы с учетом всех федеральных государственных требований в центре города. В районах и сельских поселениях строятся шикарные школы, мы им белой завистью завидуем, - сказала Мелихова.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поддержал предложение и пообещал, что городские власти рассмотрят возможность выделения средств и земельного участка под строительство.

- Надо об этом точно думать, точно надо планировать, этот вопрос брать себе в работу и искать необходимые средства. Запрос сегодня действительно высок, и дети должны иметь качественные условия для возможности самореализации, - отметил Демидов.