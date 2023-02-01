В центре Белгорода может появиться музыкальная школа по типовому проекту

Мэр Белгорода Валентин Демидов поддержал предложение. Фото: соцсети

На оперативном совещании администрации Белгорода с предложением строительства современной музыкальной школы выступила Елена Мелихова, директор музшколы №3. Она подчеркнула, что среди уже имеющихся пяти школ в Белгороде, ни одна не соответствует современным стандартам.

- В свете того, что мы должны увеличить количество обучаемых и охват детей, мы не имеем возможности даже качественно дать образование. Хочу обратиться с просьбой о строительстве хотя бы одной новой школы с учетом всех федеральных государственных требований в центре города. В районах и сельских поселениях строятся шикарные школы, мы им белой завистью завидуем, - сказала Мелихова.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поддержал предложение и пообещал, что городские власти рассмотрят возможность выделения средств и земельного участка под строительство.

- Надо об этом точно думать, точно надо планировать, этот вопрос брать себе в работу и искать необходимые средства. Запрос сегодня действительно высок, и дети должны иметь качественные условия для возможности самореализации, - отметил Демидов.