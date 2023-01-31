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НовостиОбщество31 января 2023 15:44

В Белгороде 1 февраля может пойти снег

Днем температура воздуха прогреется до +1 градуса
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде мокрого снега.

Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде мокрого снега.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские синоптики снова прогнозируют снег. Завтра, 1 февраля, на территории Белгородской области будет облачно. Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 градуса тепла.

В областном центре ночью от минус трех до минус пяти градусов, днем от 0 до 2 градусов мороза.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает водителям о том, что стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.