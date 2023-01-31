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НовостиОбщество31 января 2023 11:25

Ограничение движения на Михайловском шоссе в Белгороде продлили до 3 марта

Участок дороги перекрыт с марта 2022 года
Наталия ИЛЮШНИКОВА
До этого участок дороги закрывали до 31 января.

До этого участок дороги закрывали до 31 января.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде на Михайловском шоссе продлили ограничение движения транспорта. В пресс-службе администрации города сообщили, что новые ограничения продлятся как минимум до 3 марта этого года.

Запрещен проезд по участку дороги в районе строения № 23 корпус 2. Ранее в мэрии неоднократно публиковали постановление, согласно которому ограничения постоянно продлевались. До этого участок дороги закрывали до 31 января. Еще раньше — до 31 декабря.

Напомним, проезд на этом участке дороги запрещен с марта 2022 года.