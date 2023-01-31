Ограничение движения на Михайловском шоссе в Белгороде продлили до 3 марта

До этого участок дороги закрывали до 31 января. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде на Михайловском шоссе продлили ограничение движения транспорта. В пресс-службе администрации города сообщили, что новые ограничения продлятся как минимум до 3 марта этого года.

Запрещен проезд по участку дороги в районе строения № 23 корпус 2. Ранее в мэрии неоднократно публиковали постановление, согласно которому ограничения постоянно продлевались. До этого участок дороги закрывали до 31 января. Еще раньше — до 31 декабря.

Напомним, проезд на этом участке дороги запрещен с марта 2022 года.