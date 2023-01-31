В белгородском приграничье продолжают восстанавливать жилье после обстрелов

фото: соцсети Владимира Жданова.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ходе восстановления домов, разрушенных из-за обстрелов ВСУ в Шебекино и Валуйках.

В утреннем обращении губернатор сообщил, что за несколько дней уже восстановили 18 объектов. В Шебекино работы закончены в 11 квартирах. В селе Новопетровка Валуйского горокруга построили семь жилых домов.

Вячеслав Гладков отметил, что из-за обстрелов строительные работы иногда вынужденно приостанавливаются. Однако главы муниципалитетов и строительные организации делают все возможное, чтобы вынужденные переселенцы вернулись в свои дома как можно быстрее.

- Я обращаюсь к тем своим собеседникам, чьи дома сейчас повреждены. Обязательно поможем, обязательно восстановим, - подчеркнул глава региона.