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НовостиПроисшествия29 января 2023 17:29

В центре Белгорода произошло ДТП с участием патрульной машины ДПС

В результате автоаварии никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Полиция устанавливает причины ДТП.

Полиция устанавливает причины ДТП.

Фото: "КП" Архив

Сегодня, 29 января, около 16:50 в центре Белгорода произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ДПС. По предварительным данным, на регулируемом перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта столкнулись патрульная машина ДПС Шкода Октавия, двигавшаяся по Белгородскому проспекту с включенными проблесковым световым и звуковым сигналом и автомобиль Мазда СX5, двигавшийся по ул. Попова. За рулем Мазды находилась автомобилистка 1984 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. В настоящее время, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.