Жителю Белгородской области избил бывшую жену и попал под следствие

За избиение бывшей жены белгородец может сесть на 8 лет. Фото: "КП" Архив

В конце декабря прошлого года 38-летний житель Ровеньского района освободился из мест лишения свободы. закончилась возбуждением уголовного дела. По возвращении он продолжил делить жилплощадь с бывшей женой.

По предварительным данным, между бывшими супругами произошел конфликт на почве ревности. Мужчина избил пострадавшую руками и ногами, а затем, взяв нож, угрожал ей расправой и требовал признаться в изменах. Понимая, что любой ответ может еще больше разозлить ревнивца, потерпевшая соврала, что ее изнасиловали. Злоумышленник сразу же сообщил об этом в полицию.

Полиция задержала мужчину, а женщину пришлось отвезти в больницу. Выяснилось, что она получила серьезные повреждения внутренних органов. В результате ей потребовалась операция.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.