В Белгородской области обучат инструкторов по патриотическому воспитанию

Весной в Белгороде запустят центр по патриотическому воспитанию молодежи. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что завершился отбор кандидатов в инструкторы по патриотическому воспитанию. Желающих было много – 15 человек на место. В возрастной группе от 25 до 50 лет отобрали 21 лучшего. Основными критериями отбора стали: наличие высшего образования и прохождения службы в рядах ВС РФ. У многих отобранных есть государственные награды, боевой опыт, а также опыт работы с молодежью.

- Мы приграничный регион, и тема патриотического воспитания у нас стоит гораздо острее. Мы должны понимать особенности современных детей, потому что они во многом отличаются от предыдущего поколения. Найти правильные слова, правильный подход, чтобы заинтересовать и не упустить нужный момент. Поэтому начали с главного – подготовки будущих инструкторов, которые будут обучать нашу белгородскую молодежь, - сказа Гладков.

Глава региона отметил, что уже в выходные кандидаты отправляются в центр подготовки военных инструкторов, который объединяет в себе современные методики и технологии обучения по широкому спектру дисциплин: начиная с педагогических и психологических и заканчивая тактико-специальной подготовкой. Обучение продлится 2,5 месяца и будет проходить в разных регионах. И уже с апреля в Белгороде запустят центр по патриотическому воспитанию юношей и девушек.