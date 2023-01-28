Белгородцы смогут брать сельскую ипотеку под 0,1%

Для старта программы понадобится кое-какое время. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира губернатору поступил вопрос, почему в Белгородской области не будет действовать дополнительная льготная ипотека под 0,1 % для приграничья в рамках федеральной программы «Сельская ипотека».

На этой неделе ставку по «сельской ипотеке» для приграничных территорий снизили до 0,1%. Кредит можно взять максимум на 25 лет.

Глава Белгородской области заявил, что программа все-таки будет действовать в регионе. Вячеслав Гладков также отметил, что понадобится кое-какое время для старта программы.

- Документы недавно подписали. Оператором программы будет «Росссельхозбанк», поэтому надеемся, что в ближайшее время у вас появится такая возможность. Так что не переживайте, Белгородская область участником этой программы является. Просто нужно время, чтобы она заработала, - ответил губернатор.