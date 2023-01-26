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НовостиОбщество26 января 2023 11:32

Житель Белгородской области лишился автомобиля из-за задолженности по кредиту

Если в течение 10 дней долги не погасить, транспорт уйдет с молотка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: УФССП России по Белгородской области

фото: УФССП России по Белгородской области

Житель Волоконовского района задолжал по кредиту 2 миллиона 703 тысячи рублей. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что в случае несвоевременной оплаты будет взыскан исполнительский сбор, применены меры принудительного исполнения, а также предусмотрена уголовная ответственность.

Должник не среагировал на предупреждение приставов и намеренно скрывался от представителей власти. Как итог – плюсом к кредиту мужчине предстоит выплатить и исполнительский сбор в размере 189 тысяч рублей.

Судебные приставы наложили арест на внедорожник должника «Haval» F7x 2021 года выпуска должника в счет погашения задолженности. Транспортное средство изъяли и отправили на специализированную стоянку.

Теперь, если задолженность не будет полностью погашена в 10-дневный срок, арестованное имущество будет передано на оценку, а в дальнейшем на принудительную реализацию, в счет погашения имеющейся задолженности.