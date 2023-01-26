В Белгородской области пенсионер пойдет под суд за издевательство над собакой

Дело будет рассматриваться в Старооскольском городском суде. Фото: "КП" Архив

В региональной прокуратуре сообщили, что в утверждено обвинительное заключение против 73-летнего жителя Старого Оскола, который протащил собаку по асфальту, привязав ее к своему автомобилю. Пенсионер предстанет перед судом.

Происшествие случилось 13 декабря. Мужчина волочил животное по асфальту, пока его не остановили водитель и пассажиры проезжавшего мимо автобуса. Видео случившегося попало в сеть и вызвало общественный резонанс. Дело на контроль тогда взяло надзорное ведомство. Известно, что собака получила многочисленные раны и ссадины на лапах.

Дело будет рассматриваться в Старооскольском городском суде. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.