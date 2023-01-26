Жительнице Белгородской области одобрили первый в этом году социальный контракт

Белгородка получила 200 тысяч рублей на покупку коровы и корма. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области с 2023 году продолжает работу проект социального контракта. Уже одобрена первая выплата. Об этом в утреннем обращении рассказал Вячеслав Гладков.

Жительница села Большебыково Красногвардейского района Екатерина Игумнова получила 200 тысяч рублей на покупку коровы и корма. У женщины есть земельный участок и дворовые хозяйственные помещения для выращивания и содержания животного.

- Будет ее содержать, получать молоко, излишки которого будет продавать соседям. Я надеюсь, что хоть и небольшой, но постоянный доход поможет содержать и помогать ее детям, содержать семью. В этом году мы заложили более 770 млн рублей на это направление. Надеюсь, что этой услугой воспользуется большое количество семей Белгородской области, – рассказал Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что в 2022 году развитие и поддержка личного подсобного хозяйства стали одним из самых востребованных направлений для получения соцконтракта. Такой услугой воспользовались 855 жителей региона.