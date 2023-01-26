Губернатор рассказал, смогут ли рассчитывать на финансовую помощь уехавшие из-за обстрелов ВСУ белгородцы

Белгородцы, покинувшие регион из-за обстрелов, рассчитывают на финансовую поддержку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С вопросом о финансовой поддержке для покинувших из-за обстрела регион к губернатору обратились белгородцы во время вечернего прямого эфира. Глава региона выразил надежду на то, что помощь в ближайшее время будет от федеральных властей.

Вячеслав Гладков отметил, что тема поддержки приграничного региона обсуждалась на прошедшей встрече с Владимиром Путиным.

- Нахожусь в постоянном контакте с правительством Российской Федерации. Надеюсь, что уже в ближайшее время смогу доложить о конкретных действиях, которые будут приняты в решение этого вопроса, - сказал губернатор.