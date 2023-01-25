26 января в Белгородской области ожидаются температурные качели

По данным белгородских синоптиков, завтра, 26 января на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от -4 до +1 градуса. В Белгороде ночью 9-11 градусов ниже ноля, днем от -1 до +1 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Инспекторы ГИМС предупреждают любителей рыбной ловли – без сильных морозов лёд остается крайне непрочным. Скрепленный ночным холодом, под лучами дневного солнца он становится очень слабым и может разрушиться от малейшей нагрузки. Поэтому в настоящее время следует держаться от водоемов подальше и ни в коем случае не позволять детям играть у воды.

Автомобилистам спасатели советуют перед выездом убедиться в исправности своего автомобиля. На дороге следует снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.