53 белгородца победили ковид 24 января

Число госпитализированных растет седьмой день кряду. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 46 человек заболели, а выздоровели – 53.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 165 134 пациента, выздоровел – 162 528, умер – 2 331. Сейчас из 145 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет седьмой день кряду.

22 января в нашем регионе заболели 37 человек, а выздоровели – 32. А 21 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 29 к 35.