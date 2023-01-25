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НовостиПроисшествия25 января 2023 11:53

В Белгородской области в столкновении четырех автомобилей пострадали два человека

ДТП произошло в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 24 января, в Старом Осколе около 7:15 на 14 км автодороги «Магистраль 1-1» 50-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «ВАЗ-2112» под управлением 25-летнего водителя и столкнулся с ним. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате автомобиль «ВАЗ» столкнулся с машиной «Шевроле Клан» под управлением 32-летнего водителя, а «Шевроле» - с «Тойотой Камри» под управлением 30-летнего водителя. Водитель и 35-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения.