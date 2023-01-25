Полиция в Белгороде проводит проверку по факту отравления младенца

В Белгороде полиция проверяет отца младенца, который отравился снюсом. По предварительным данным, 22 января в правоохранительные органы поступило сообщение от одного из медицинских учреждений Белгорода о том, что к ним поступил пациент 2022 года рождения. Малышу поставили диагноз «отравление никотиносодержащим веществом».

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Помимо этого, в отношении отца ребенка составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, который направлен для рассмотрения и принятия решения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Белгорода.

Как отмечается, семья не состоит на профилактическом учете, в поле зрения полиции ранее не попадала.