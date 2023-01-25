В Белгороде 34-летняя женщина незаконно прописала иностранца

По предварительным данным, 34-летняя жительница Белгорода фиктивно поставил на миграционный учет в своем жилье гражданина ближнего зарубежья. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Подозреваемая оформила уведомление о прибытии иностранца, указав в нем адрес, где сама зарегистрирована. При этом предоставлять свою жилплощадь она не собиралась.

В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) подозреваемой грозит лишение свободы на срок до трех лет.