В 2022 году в Белгородской области благоустроили 66 дворов и 301 детскую площадку

Самые популярные направления программы инициативного бюджетирования в Белгородской области – строительство детских площадок и благоустройство дворовых территорий. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Помимо этого, актуальными были проекты по обустройству мест массового отдыха населения, колодцев и родников, ремонт тротуарных дорожек и автомобильных дорог, организация уличного освещения, мест воинских захоронений и другие.

В 2023 году в рамках проекта планируется установить ещё 40 детских игровых и спортивных площадок, а также обустроить около 14 дворовых территорий.

Напомним, при непосредственном участии жителей муниципальных образований региона, поддержке администраций территорий и депутатского корпуса в прошлом году были реализованы 830 инициативных проекта. На воплощение инициатив белгородцев в жизнь направили 2,3 млрд рублей.