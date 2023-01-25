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НовостиНедвижимость25 января 2023 8:20

Около 350 км автодорог отремонтируют в Белгородской области в 2023 году

Почти 146 км из них - регионального и межмуниципального значения
Алексей СЕРГУНИН
Ремонт будет выполняться на более 110 объектах в 22 муниципалитетах области.

Ремонт будет выполняться на более 110 объектах в 22 муниципалитетах области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В текущем году планируется привести в нормативное состояние 337,6 км автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. 145,9 км из них - регионального и межмуниципального значения, 137,7 км - местные и 54 км - федеральные трассы.

Ремонт будет выполняться на более 110 объектах в 22 муниципалитетах области. На работы направят около 6,8 млрд рублей. Область предоставит 4,5 млрд руб., 2,2 млрд руб. будет перечислено из федерального бюджета, ещё 56 млн руб. составят муниципальные средства.