Около 350 км автодорог отремонтируют в Белгородской области в 2023 году

Ремонт будет выполняться на более 110 объектах в 22 муниципалитетах области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В текущем году планируется привести в нормативное состояние 337,6 км автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. 145,9 км из них - регионального и межмуниципального значения, 137,7 км - местные и 54 км - федеральные трассы.

Ремонт будет выполняться на более 110 объектах в 22 муниципалитетах области. На работы направят около 6,8 млрд рублей. Область предоставит 4,5 млрд руб., 2,2 млрд руб. будет перечислено из федерального бюджета, ещё 56 млн руб. составят муниципальные средства.