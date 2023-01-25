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НовостиОбщество25 января 2023 7:42

Более 43 тысяч жительниц Белгородской области отметят в этом году Татьянин день

Самой юной обладательнице этого имени две недели от рождения, а самой старшей – 99 лет
Алексей СЕРГУНИН

В Социальном фонде подсчитали, что имя Татьяна носят более пяти процентов от общего количества женщин региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, исторически день 25 января был посвящён одной из первых мучениц, которая посвятила себя помощи больным и нуждающимся. Возникновение Дня студента как всем известного праздника связано с учреждением в этот день в 1775 году Московского университета. С тех пор святая Татьяна-великомученица считается покровительницей всех студентов.