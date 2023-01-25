Белгородка украла у подруги фотоаппарат и видеокамеру

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратилась 44-летняя местная жительница. Она сообщила о краже имущества из ее квартиры. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась 23-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленница была в гостях у знакомой. Во время застолья хозяйка решила сходить в магазин. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемая прошлась по квартире, нашла фотоаппарат и видеокамеру, после чего до возвращения подруги скрылась. На звонки приятельницы 23-летняя девушка больше не отвечала. Заметив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Похищенное злоумышленница продала, а вырученные деньги потратила.

В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.