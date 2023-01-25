В Белгородской области медикам могут назначить доплату 30% от зарплаты

Медикам в приграничных районах могут доплачивать 30%. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На встрече с президентов Вячеслав Гладков рассказал, что из Белгородской области с начала специальной военной операции уехали около 300 медработников – 80 врачей и 220 сотрудников среднего медперсонала. Специалисты продали жилье и покинули регион из-за обстрелов. На сегодняшний день большого дефицита медиков нет, однако есть опасения, что тенденция может продолжиться.

В связи с этим Гладков попросил рассмотреть возможность доплаты в размере 30% медикам и работникам соцзащиты, которые работают в приграничье Белгородской области.

- Чтобы удержать такие критические специальности, как здравоохранение и соцзащита, прошу рассмотреть возможность доплаты хотя бы на уровне 30% на данный промежуток времени для двух категорий, - сказал губернатор. - Врачи несут двойную функцию, и если мы их потеряем, то риски будут достаточно большие. И, конечно, соцзащита, потому что работа со старшим населением для нас имеет первостепенное значение.