Белгородский губернатор попросил у президента помощи на строительство домов жителям приграничья

В прежнее жилье жители приграничных районов уже не смогут вернуться. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор рассказал о разрушениях жилых домов из-за постоянных обстрелов в приграничных районах Белгородской области. Речь, в частности, зашла об отселенных жителях, которые уже 11 месяцев вынуждены жить в гостинице. Вячеслав Гладков отметил, что 4-хзвездочная гостиница с отличными условиями и питанием – это не то, когда люди привыкли жить в деревне с огородом и хозяйством.

По докладу Гладкова, из областного бюджета на мероприятия, связанные с оперативной ситуацией в регионе, уже потратили 12 млрд рублей — все запасы, которые были. Глава региона попросил у президента помощи на строительство новых домов жителям приграничья, так как в прежние свои жилища они уже вряд ли вернутся.