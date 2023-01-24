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НовостиОбщество24 января 2023 15:07

По просьбам жителей в малых селах Белгородской области построят две дороги

Протяженность обоих объектов составит порядка 2,5 км
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вся документация на строительство объектов проходит экспертизу.

Вся документация на строительство объектов проходит экспертизу.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Две автомобильные дороги появятся в Губкинском городском округе. С просьбой построить дорогу к губернатору обратилась одна из жительниц хутора Дубравка, в котором живут 17 человек. Вопрос был решен положительно. Протяженность объекта составит 1,57 км. Объем финансирования – 20 млн рублей, из них 18,4 млн рублей предоставит областной бюджет.

Еще один объект реализуется по просьбе женщины из села Лопухинка, где проживают 199 человек. Здесь построят дорогу к кладбищу протяженностью 1 км. Общая стоимость работ составит 10 млн рублей, их них 9,2 млн выделено из областного бюджета.

Вся документация на строительство объектов проходит экспертизу.