По просьбам жителей в малых селах Белгородской области построят две дороги

Вся документация на строительство объектов проходит экспертизу. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Две автомобильные дороги появятся в Губкинском городском округе. С просьбой построить дорогу к губернатору обратилась одна из жительниц хутора Дубравка, в котором живут 17 человек. Вопрос был решен положительно. Протяженность объекта составит 1,57 км. Объем финансирования – 20 млн рублей, из них 18,4 млн рублей предоставит областной бюджет.

Еще один объект реализуется по просьбе женщины из села Лопухинка, где проживают 199 человек. Здесь построят дорогу к кладбищу протяженностью 1 км. Общая стоимость работ составит 10 млн рублей, их них 9,2 млн выделено из областного бюджета.

Вся документация на строительство объектов проходит экспертизу.