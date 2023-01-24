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НовостиОбщество24 января 2023 13:55

За неделю белгородские росгвардейцы провели около 200 проверок условий хранения гражданского оружия

За этот же период было отработано больше 140 выездов по сигналу «тревога»
Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 16 по 22 января сотрудниками ЦЛРР регионального управления Росгвардии провели около 200 проверок условий хранения гражданского оружия. Специалисты выявили 26 нарушений правил оборота оружия. За нарушения установленных правил оборота оружия изъято 25 единиц гражданского оружия, добровольно сдано 7 единиц.

Также за неделю сотрудники вневедомственной охраны больше 140 раз выезжали на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «тревога». За административные правонарушения было задержано 52 гражданина.