Белгородец лишится свободы за кражу могильных оградок

22 января в полицию Белгорода с заявлением о пропаже чугунных оградок с кладбища обратилась 73-летняя местная жительница, которая сообщила. Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 19-летний белгородец, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По предварительной информации, прошедшим летом молодой человек руками демонтировал на кладбище на улице 8 Марта могильную ограду, погрузил в мешки и на такси отвез похищенное в скупку металлолома. Ущерб, причиненный белгородке, составила около 21 000 рублей. Вырученные деньги злоумышленник потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.