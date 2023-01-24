Владимир Путин проведет встречу с губернатором Белгородской области

Это уже вторая за полгода встреча Президента и губернатора. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 24 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Президент России Владимир Путин проведут рабочую встречу. Информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.

Это уже их вторая за полгода встреча. По предварительной информации, стороны будут обсуждать итоги прошедшего года и текущую оперативную обстановку в Белгородской области.

Напомним, во время встречи в августе 2022 года глава государства и губернатор обсудили ситуацию в сельском хозяйстве региона.