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НовостиОбщество24 января 2023 10:51

Владимир Путин проведет встречу с губернатором Белгородской области

Это вторая встреча Вячеслава Гладкова с Президентом РФ за полгода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Это уже вторая за полгода встреча Президента и губернатора.

Это уже вторая за полгода встреча Президента и губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 24 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Президент России Владимир Путин проведут рабочую встречу. Информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.

Это уже их вторая за полгода встреча. По предварительной информации, стороны будут обсуждать итоги прошедшего года и текущую оперативную обстановку в Белгородской области.

Напомним, во время встречи в августе 2022 года глава государства и губернатор обсудили ситуацию в сельском хозяйстве региона.