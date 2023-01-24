В Белгородской области очевидцы помогли провалившейся под лед девушке

Пострадавшую оперативно доставили домой. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Спасатели ежедневно напоминают жителям о правилах поведения на льду. Однако без ЧП не обходится. По словам инспекторов, в сложившихся погодных условиях лед очень опасен – из-за перепада температур он может терять свою прочность.

Так, вчера около пяти часов вечера, в нарушение правил безопасности, девушка 2003 года рождения, решив перейти по льду реку Тихая Сосна в городе Алексеевка, вышла на водоем и возле берега провалилась под лед. Находившиеся поблизости свидетели произошедшего помогли ей выбраться из холодной воды на берег.

Очевидцы сообщили о случившемся в службу спасения. Сотрудники МЧС, прибывшие к месту происшествия, усадили пострадавшую в пожарный автомобиль, чтобы помочь ей согреться до приезда бригады скорой помощи. Медики установили, что жизни девушки ничего не угрожает. Пострадавшую оперативно доставили домой.

Сотрудники МЧС напоминают, что трагических последствий можно избежать, если соблюдать элементарные правила безопасного поведения:

- не переходите водоемы по непрочному льду;

- не выходите на ледяной покров в темное время суток;

- не проверяйте прочность льда ударом ноги;

- не допускайте детей к водоемам одних, не разрешайте им спускаться и кататься на льду.

В случае происшествия звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101» или «112».