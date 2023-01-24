В Белгородском пригороде еще два маршрута сегодня заработают по системе двойной валидации карты

На сегодняшний день система чек-ин/чек-аут работает на 14 маршрутах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С сегодняшнего дня, 24 января, на маршрутах № 123 и 123А начнет работать система двойной валидации карты. Эти автобусы курсируют от железнодорожного вокзала Белгорода в Крутой Лог и Маслову Пристань соответственно.

Теперь чтобы оплатить проезд пассажирам этих маршрутов, нужно будет дважды прикладывать карту к валидатору: при входе и на выходе. При первом прикладывании на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, который равен цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

На сегодняшний день система чек-ин/чек-аут работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 111С, 113, 114, 114д, 127, 172, 223а, 237 и 238.