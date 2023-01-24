В Белгородской области появился пост добровольно-пожарной команды

Фото: пресс-служба администрации Корочанского района

Новый пост добровольно-пожарной охраны появился в Яблоново Корочанского района. Он охватит территории Яблоновского, Коротковского, Бубновского и Большехаланского поселений, а это порядка 5 тысяч человек.

Расположение нового здания ДПК позволит сократить время прибытия пожарного автомобиля до места вызова, а также уменьшить масштаб возможного ущерба. Дежурить здесь будут 4 сотрудника, все они местные жители. Они обеспечены необходимым пожарно-техническим вооружением и оперативным транспортным средством.

- Яблоновское поселение было слабо защищено – ближайшая пожарная часть находится в селе Бехтеевка и по прибытию сюда можно было не успеть. А сейчас в этом красивом, уютном пожарном депо находится команда с пожарно-спасательной техникой, которая будет выполнять задачи по прикрытию данной территории, – отметил Сергей Потапов.