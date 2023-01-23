Бывший белгородский адвокат похитил у своей клиентки 575 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области обнаружили, что бывший член региональной Адвокатской палаты занимался мошенничеством. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства. По итогам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что адвокат оказывал юридические услуги по взысканию денег со страховой компании. С таким заказом к нему обратилась жительница Белгорода, чья мать погибла в ДТП.

- Служитель Фемиды похитил часть денег, поступивших от страховых компаний. Общий ущерб составил 575 тысяч рублей, - сообщили в Свердловском районном суде Белгорода.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК России («Мошенничество») адвокат признан виновным. Но так как злоумышленник активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также имеет другие смягчающие обстоятельства, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. В ноябре 2022 года мошенник был лишен статуса адвоката, причиненный ущерб он возместил в полном объеме. Приговор суда вступил в законную силу.