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НовостиПроисшествия23 января 2023 18:11

Бывший белгородский адвокат похитил у своей клиентки 575 тысяч рублей

Его оштрафовали на 200 тысяч
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области обнаружили, что бывший член региональной Адвокатской палаты занимался мошенничеством. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства. По итогам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что адвокат оказывал юридические услуги по взысканию денег со страховой компании. С таким заказом к нему обратилась жительница Белгорода, чья мать погибла в ДТП.

- Служитель Фемиды похитил часть денег, поступивших от страховых компаний. Общий ущерб составил 575 тысяч рублей, - сообщили в Свердловском районном суде Белгорода.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК России («Мошенничество») адвокат признан виновным. Но так как злоумышленник активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также имеет другие смягчающие обстоятельства, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. В ноябре 2022 года мошенник был лишен статуса адвоката, причиненный ущерб он возместил в полном объеме. Приговор суда вступил в законную силу.