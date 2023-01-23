В Белгороде пройдет благотворительная книжная ярмарка

Будут представлены около 2000 наименований книг в хорошем и отличном состоянии. Афиша организаторов ярмарки.

В субботу 28 января, с 10:00до17:00, в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями (Белгород, ул.Архиерейская, 8) пройдет благотворительная книжная ярмарка. Будут представлены около 2000 наименований книг в хорошем и отличном состоянии. Среди них – интересное чтиво по психологии, детективы, романы, детская литература, книги по кулинарии и многое другое.

- На нашей ярмарке вы сможете выбрать книгу на любой вкус и в отличном состоянии, приятно провести время и помочь детям, - пояснила координатор мероприятия Ирина Фесенко.

Понравившуюся книгу можно будет забрать в обмен на рекомендованное благотворительное пожертвование. Вход свободный.