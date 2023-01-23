Ранее судимые белгородцы обворовали дом 74-летнего пенсионера

Шуруповерт злоумышленники успели обменять на две бутылки крепкого алкоголя. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Красногвардейскому району обратился 74-летний житель одного из сел. Мужчина рассказал, что на пенсии подрабатывает охранником. Вернувшись после ночной смены, он обнаружил, что окно в доме разбито. Из жилища пропали машинки для стрижки, мультиварка, шуруповерт и ТВ-приставка. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое ранее судимых мужчин – 36-летний и 39-летний местные жители. Большую часть похищенного оперативники обнаружили и изъяли дома у одного из подозреваемых. Шуруповерт злоумышленники успели обменять на две бутылки крепкого алкоголя. В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.