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НовостиПроисшествия23 января 2023 13:24

В Белгородской области ищут очевидцев смертельного ДТП

Трагедия произошла на ФАД М-2 «Крым» в октябре прошлого года
Алексей СЕРГУНИН

6 октября 2022 около 5:40 61-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ланд Крузер 200», двигался по ФАД М-2 «Крым» со стороны Старого Оскола в направлении Губкина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. «Тойота» наехала на 25-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция Старого Оскола устанавливает очевидцев и видеозаписи ДТП. Если вы располагаете значимой информацией по данному факту, позвоните по телефону 8(4725) 22-12-20.