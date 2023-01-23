Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 января 2023 12:11

В Белгородской области «Лада XREY» врезалась в дерево

ДТП произошло в Ивнянском районе
Алексей СЕРГУНИН
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По предварительным данным, вчера, 22 января, в 15:00 на 1 километре автодороги «Крым – Верхопенье-Новенькое» 74-летний водитель, управляя автомобилем «Лада XREY», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в придорожное дерево. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18 января в Белгородской области сбили трех пешеходов.