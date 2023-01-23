Более 165 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 139 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 37 человек заболели, а выздоровели – 32.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 165 049 пациентов, выздоровел – 162 431, умер – 2 331. Сейчас из 139 госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее число госпитализированных было на четыре человека меньше.

21 января в нашем регионе заболели 35 человек, а выздоровели – 29. А 20 января соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 42 к 38.