В подразделениях белгородской полиции снова высадился «Студенческий десант»

Студенты знакомятся с работой белгородской полиции. фото: УМВД России по Белгородской области.

Белгородская область по традиции присоединилась к ежегодной акции МВД «Студенческий десант». Учащиеся вузов и сузов получили возможность познакомиться с работой полиции и даже попробовать себя в роли стражей порядка.

В Белгороде для ребят организовали экскурсию в ведомственный музей. Среди экспонатов, которые увидели юные гости - мотоцикл прошлого века, печатная машинка следователя 1930 года выпуска, образцы изъятого у преступников огнестрельного и холодного оружия, а также коллекция обмундирования правоохранителей. Экскурсию для учащихся правоохранительного колледжа провел директор музей УМВД – первый командир белгородского ОМОНа Юрий Солоров.

В Старом Осколе и Губкине студенты побывали в различных подразделениях полиции, смогли попробовать себя в роли экспертов, поискать отпечатки пальцев на различных предметах и познакомиться с четвероногими стражами порядка.

В Алексеевке ребята вышли вместе с полицейскими в профилактический рейд, чтобы предупредить горожан о мошенниках. В Шебекинском городском округе «студенческий десант» пополнил ряды автоинспекторов. Участники акции призывали водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.