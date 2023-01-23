185 детских игровых и спортивных площадок появились в Белгородской области в 2022 году

Губернатор Белгородской области Вячеслав в утреннем обращении в соцсетях сообщил, что в 2022 году на 500 млн рублей установили 185 детских игровых и спортивных площадок. В процессе активное участие принимали сами жители. Руководитель Белгородской области обозначил, что и в текущем году в регионе будет продолжена реализация этого направления.

- Продолжим эту работу в 2023 году в рамках проектов «Решаем вместе» и инициативного бюджетирования, вместе с депутатами областной думы. Ну и конечно без вас, уважаемые жители, эта работа не имеет никакого смысла, потому что все, что мы делаем - делаем для того, чтобы жизнь в Белгородской области стала лучше, - пояснил Вячеслав Владимирович.