В Белгороде во время драки на дороге водителю сломали челюсть

В ходе словесной перепалки злоумышленник ударил оппонента кулаком в челюсть. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду с заявлением обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что незнакомец нанес ему телесные повреждения, повлекшие серьезные последствия. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель областного центра.

По предварительным данным, конфликт произошел на проезжей части. На светофоре разъяренный мужчина вышел из своего автомобиля и направился к машине потерпевшего. В ходе словесной перепалки злоумышленник ударил оппонента кулаком в челюсть. Согласно заключению медиков, здоровью жителя Ракитянского района причинен вред средней тяжести. В чем причина конфликта, потерпевший, с его слов, так и не понял. В соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.