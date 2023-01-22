В Белгороде спортивные таланты детей определяют по особой системе

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде на базе школы олимпийского резерва №3 запустили систему тестирования детей, которая позволяет определить скрытые возможности и позволяет ребенку заняться тем или иным видом спорта.

Обследование на аппаратно-программном комплексе организовано для детей от 5,5 до 12,5 лет. Оценка позволит определить предрасположенность ребенка к занятиям определенным видом спорта.

- Мы много делаем, чтобы развить таланты наших детей: ремонтируем, строим, открываем новые объекты, те, которые требуют повышенного внимания со стороны муниципалитетов и области. Но еще появляется одна возможность, которая, мне кажется, может быть очень интересной. Если будет востребована данная услуга, то мы будем ее реализовывать на всех оставшихся 21 муниципальном образовании, — сказал Вячеслав Гладков.

Комплекс использует уникальный алгоритм, учитывающий более 150 различных показателей для выбора вида спорта и исследований: функциональных особенностей развития; состава тела; психофизиологических характеристик; особенностей строения тела; физических качеств, двигательных навыков и умений.