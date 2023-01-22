Хоккейный клуб «Белгород» одержал рекордную победу в сезоне-2022/23

Уже после первого периода гости добились перевеса в три шайбы, да и в дальнейшем не сбавляли оборотов. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске встречались два аутсайдера восточной конференции – местный «Сокол» и МХК «Белгород». Уже после первого периода гости добились перевеса в три шайбы, да и в дальнейшем не сбавляли оборотов. Куряне очнулись лишь при счете 0:6 – отличился Владимир Карелов (50-я). В составе белгородцев точными бросками отмеились – Егор Ерышкин (2-я, 31-я, 55-я), Демид Карпунин (24-я, 59-я), Артем Чекаев (10-я), Владислав Филиппов (20-я), Глеб Раткин (46-я) и Артем Атанов (60-я).

Эта победа стала самой крупной для белгородцев в этом розыгрыше. Их прежний рекорд (5:2) был зафиксирован 30 октября на домашнем льду во встрече с курскими хоккеистами.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 49 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» (43) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41). У «Белгорода» в активе 17 очков и предпоследнее 10-е место. Теперь сегодня, 22 января, наши парни проведут в Курске повторный матч. Начало игры в 13:00.