Для пожилых белгородцев и инвалидов за 4 года купили 400 тревожных кнопок

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

За четыре года от белгородцев принято 16 771 вызовов обратной связи. Сегодня используется несколько видов «тревожной кнопки», рассказали в Министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области.

Один из вариантов – тревожный браслет с датчиком падения. Это наручные часы с SIM-картой и голосовой связью. В случае падения автоматический тревожный звонок направляется в круглосуточный центр помощи. Также определить местонахождение гражданина поможет кулон (мобильный телефон) с датчиком падения. Нужно лишь войти в специальный сервис с любого, подключенного к интернету устройства и отследить, где сейчас находится человек.

Также, министерство закупает смартфоны с ПО «Тревожная кнопка» и датчиком падения. Сотовый телефон с цветным экраном с крупными, легкочитаемыми символами оснащен громким динамиком и качественным микрофоном, встроенным GPS-трекером, датчиком измерения пульса и оценки давления. Гаджет фиксирует признаки падения и передает экстренный сигнал в приложение на телефоне близкого человека.