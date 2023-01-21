Мать белгородского военнослужащего попросила у губернатора сапоги для сына

Жительница региона рассказала, что у ее сына украли сапоги, пока тот находился в госпитале. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время вечернего прямого эфира 20 января к губернатору обратилась мать белгородца, призванного в рамках частичной мобилизации. Жительница региона рассказала, что у ее сына украли сапоги, пока тот находился в госпитале. Женщина попросила содействия у Вячеслава Гладкова, поскольку сама не может помочь.

- Пока мой сын находился на лечении в больнице, у него украли сапоги. Он в морозы был в ботинках, сейчас там, где он находится, грязь. У меня нет возможности передать ему сапоги, - написала белгородка.

Вячеслав Гладков отметил, что это сейчас самая простая проблема и пообещал обязательно помочь. Губернатор сообщил, что с ней уже связались — завтра постараются ее сына обуть.

- Вот, что значит мама: что поел, во что одет, во что обут. Так, наверное, и должно быть. Не переживайте, поможем. Это самая легкая проблема, которая у нас с вами есть, - сказал глава региона.